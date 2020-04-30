Предложение распространяется на пассажиров с билетами, приобретенными до 1 мая 2020 года: с датой вылета в/из Китая — с 18 февраля, в/из других зарубежных стран — с 5 марта; по внутренним воздушным линиям — с 18 марта. Для билетов, купленных с 1 мая 2020 года, действуют стандартные правила возврата.

Оформить сертификат можно в офисах продаж, филиалах и представительствах "Аэрофлота" после окончания режима самоизоляции, но не ранее 15 мая 2020 года. Использовать его можно в течение трех лет с даты вылета по первоначальному билету.

"Возмещение в форме сертификата доступно всем категориям пассажиров внутренних и международных рейсов вне зависимости от условий тарифа. В том числе по невозвратным тарифам в случае, если рейс не был отменен, но пассажир заблаговременно заявил об отказе от перевозки", — сообщил "Аэрофлот".

Компания также предложит "дополнительные преимущества" при приобретении билетов с использованием сертификата.

"В случае, если рейс был отменен, при оплате сертификатом пассажиру предоставляется однократная 15%-ная скидка от действующего тарифа на новый перелет. При этом для пассажиров с билетом по тарифу "Максимум" при оплате сертификатом предоставляется однократная 25%-ная скидка от действующего тарифа на новый перелет", — говорится в сообщении перевозчика. При этом указанные скидки не суммируются.

"Аэрофлот" до недавнего времени оставался одной из немногих авиакомпаний, которая на фоне падения рынка из-за COVID-19 возвращала пассажирам деньги, а не ваучеры или сертификаты. Но в начале апреля компания остановила процедуру возврата по билетам своим дистрибьюторам, сообщал порталу "Интерфакс-Туризм" источник в авиаотрасли. До этого в Ассоциации туроператоров России заявляли, что "Аэрофлот" технически закрыл возможность оформлять возврат за аннулированные билеты. В пресс-службе перевозчика это не комментировали.

Сейчас, согласно Воздушному кодексу РФ, авиакомпании обязаны вернуть пассажиру полную стоимость билета за отмененный рейс независимо от тарифа. Узаконить право авиакомпаний на выдачу ваучеров ранее предложила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта. До этого к такому шагу авиавласти всех стран призывала Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).