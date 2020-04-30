Согласно предыдущей редакции постановления, компании могли претендовать на отсрочку на четыре месяца, если их выручка за предыдущий квартал упала более чем на 10% год к году. Но, исходя из этого критерия, из 20 крупнейших авиакомпаний только пять могли бы воспользоваться этой льготой, сказал Шокуров.

"Надо отдать должное: удалось достаточно оперативно донести это до правительства, вопрос был рассмотрен и в прошлую пятницу внесены соответствующие изменения в правила предоставления этой отсрочки, в 409-е постановление правительства. И мы надеемся, что они сработают и позволят авиакомпаниям воспользоваться этой льготой", — сообщил Шокуров на онлайн-конференции "Авиационное рефинансирование и лизинг".