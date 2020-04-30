Также регион берет на себя обязательства на период режима повышенной готовности возместить коммунальные платежи. Ранее эти меры поддержки были доступны лишь для тех отелей, которые предлагали свои услуги в качестве обсерваторов.

Соответствующие изменения внесены в указ губернатора "О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

"Для нас крайне важна поддержка региональной гостиничной отрасли. Сложившаяся эпидемиологическая и социально-экономическая ситуация напрямую ее затронула. Безусловно, одной из приоритетных задач является сохранение имеющейся инфраструктуры, поэтому очень важно, что сейчас все отели смогут получить финансовую помощь без создания на их базе обсерваторов", — приводятся в сообщении слова главы региона Глеба Никитина.

В сообщении отмечается, что ранее не все отели могли рассчитывать на эти меры поддержки, поскольку не могли создать для обсервации необходимые условия. Например, одно из требований касается того, что в обсерваторах должен быть гладкий пол, например, из кафеля или линолеума. Однако по системе классификации гостиниц во всех отелях категории выше трех звезд предусмотрен ковролин.