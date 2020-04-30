«По оценкам Университета Торговой палаты Таиланда, до 6 млн человек могут потерять работу в сфере туризма в результате пандемии коронавируса. Если же туризм не восстановится к концу июня, то потери достигнут 10 млн. При этом население страны составляет 66 млн. На туризм приходится 15-18% ВВП страны в виде прямых доходов и 21%, если учесть все другие отрасли, связанные с потоком туристов», — пишет портал

Как напоминает The Thaiger, в новейшей истории туристическая индустрия Таиланда пережила множество тяжелейших кризисов, которые приводили к резкому снижению числа туристов – цунами, наводнения, политические перевороты, длительные уличные протесты. Однако каждый раз очень быстро туризм восстанавливался, благодаря чему Таиланд получил прозвище «тефлонового». За последнее десятилетие поток зарубежных туристов в страну удвоился. Быстро росла и гостиничная инфраструктура.

«Однако масштабы нынешних социально-экономических потрясений являются беспрецедентными в новейшей истории. Пандемия коронавируса полностью остановила спрос и предложение в сфере туризма. В результате многочисленные новые гостиничные проекты останутся недостроенными. А уже существующие объекты размещения будут сражаться за немногочисленных туристов», — напоминает портал.

Такая ситуация может продлиться как минимум до конца текущего, а возможно и следующего года.

«MICE-индустрия, в которую входит организация конгрессов, выставок, поощрительных поездок для сотрудников крупных компаний, будет восстанавливаться дольше, чем обычные турпоездки. Неожиданно благодаря пандемии компании и некоммерческий сектор во всем мире открыли для себя возможности онлайн-платформ для проведения встреч и, возможно, это навсегда останется новой нормой, позволив им отказаться от утомительных перелетов и дорогих гостиничных номеров», — пишет издание.

Для борьбы с кризисом правительство Таиланда предлагает льготные кредиты на сумму до 100 млрд батов для предпринимателей в сфере туризма, также они могут запросить приостановку выплат по кредитам и снижение процентных ставок. «Но в какой-то момент эти долги нужно будет гасить, а если у отрасли так и не появится доходов, сделать это будет сложно», — пишет The Thaiger.