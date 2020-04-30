"Ситуация развивается, как мы и планировали, мы пика пока не достигли, к сожалению, но, слава богу, ситуация развивается без лавинообразного увеличения числа новых случаев. Есть ощущение, что к середине мая мы должны выйти на стабилизацию", — сказал журналистам в четверг глава рабочей группы Евгений Шляхто.

Он напомнил, что в Петербурге сегодня около 4 тысяч заболевших, отметив, что 40% из них не требуется госпитализация, они могут лечиться амбулаторно. Среди больных 66% — граждане в возрасте от 18 до 64 лет, 30% — старше 65 лет, 4% — младше 17 лет.

"Последняя статистика — 336 новых случаев. Это связано с увеличением тестирования. Мы ожидали, что оно неизбежно приведет к росту чиста выявленных больных", — отметил глава рабочей группы.

Шляхто выразил обеспокоенность ростом числа больных внебольничной пневмонией в городе.

"Настораживает не то, что мы выявляем новые случаи коронавируса, а рост числа заболевших внебольничной пневмонией. Это тревожный фактор, который требует наличия свободных мест в стационарах, аппаратов ИВЛ, готовность стационаров к приему именно этих пациентов", — отметил он.

"Погода улучшается, надеюсь, что майские праздники и самоизоляция позволят не столько уменьшить число заболевших коронавирусом, сколько снизить число больных внебольничной пневмонией", — добавил Шляхто.