"Малоазиатский тритон и кавказская крестовка, это такая лягушка — эндемики Западного Кавказа, включенные в Красную Книгу России. Они весьма колоритные, особенно тритоны со своими высокими гребнями и яркой раскраской. Их ареал ограничивается лишь территорией от Анапы до Эльбруса, и в масштабах нашей страны это очень мало", — рассказал журналистам в четверг директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

"В наших местах тритоны под двойным ударом — с одной стороны их истребляют еноты-полоскуны, завезенные несколько десятилетий назад в Краснодарский край и теперь ставшие настоящим бедствием для аборигенной фауны. С другой, тритоны становятся жертвами охотников, массово отлавливающих этих декоративных земноводных для продажи коллекционерам-аквариумистам", — отметил Колосов.

По его словам, для размножения тритонам необходим водоем, они используют его как нерестилище.

"Водоем был устроен еще прошлым летом в естественной впадине недалеко от одной из опор канатной дороги "Эдельвейс", связывающей Парк водопадов "Менделиха" и "Роза Пик". Выбор места был произведен по рекомендациям научных сотрудников Сочинского национального парка, которые заметили кладки лягушачьей икры и головастиков в лужах, образующихся в этом месте на выходе грунтовых вод на поверхность", — рассказал Колосов.

Он пояснил, что питаться новое озерцо будет за счет атмосферных осадков и бьющего неподалеку родника. Площадь зеркала водоема будет составлять несколько десятков квадратных метров, оно станет важным опорным пунктом для поддержания популяции тритонов и лягушек в горах Сочи.

"Надеемся, что помимо своеобразного "бассейна" для земноводных, водоем превратится и в еще одну природную достопримечательность, доступную в перспективе гостям горного курорта. Сейчас сотрудники "Роза Хутор" ожидают схода снега, которого еще много в горах, чтобы понаблюдать за последующим заселением водоема", — сказал Колосов.

На территории курорта "Роза Хутор" обитают не только земноводные, но и млекопитающие, в том числе хищники и копытные. Опыт европейских стран показывает, что они замечательно уживаются рядом с человеком при отсутствии угроз с его стороны.

"Мы планируем не только изучать и сохранять обитающих на курорте животных, но и создавать для наших гостей условия для безопасного наблюдения за ними в естественной среде обитания", — подчеркнул Колосов.