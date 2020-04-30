"Действительно, аэропортовая отрасль оказалась существенно затронутой пандемией, и по ряду кредитов в этой отрасли может потребоваться реструктуризация", — передал "Интерфаксу" через пресс-службу заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Ход переговоров с отдельными клиентами банк не комментирует, отметил он.

Среди крупнейших клиентов Сбербанка в аэропортовой отрасли — "Шереметьево", "Внуково", "Новапорт".

Банк также является одним из акционеров "Базэл Аэро", которое управляет аэропортами Краснодара, Сочи и Анапы. Ранее в пресс-службе этих аэропортов "Интерфаксу" сообщали о переговорах со Сбербанком о возможной отсрочке платежей по кредитам из-за падения рынка авиаперевозок.