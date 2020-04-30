"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции — 7 099 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2829 (39,9%), без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.

Таким образом, суточный прирост в стране в абсолютном значении впервые перешагнул за 7 тыс., это рекордно высокий показатель за все время роста заболеваемости Covid-19 в России. Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 106 498 случаев (+7,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, уточнили в штабе.

В Москве за сутки зарегистрировано 3093 новых случая, общее число диагнозов в столице выросло до отметки в 53 739, следует из данных штаба.

Еще 793 случая зафиксированы в Московской области, 336 — в Санкт-Петербурге.

Число летальных исходов в России превысило одну тысячу. По сообщению штаба, в стране за сутки подтвержден 101 летальный случай, из них в Москве — 65, общее число умерших в России составило 1073. Второй день подряд число смертей в день превышает 100 человек.

За сутки выписаны по выздоровлению 1 333 человека, из них в Москве — 525. За все время выздоровели 11619 человек.