Выручка при этом выросла на 42%, до 82,1 млрд руб., операционные расходы — на 43%, до 55 млрд руб., операционная прибыль — на 39%, до 27 млрд руб.

"Шереметьево" — крупнейший аэропорт РФ. Основная базовая авиакомпания — "Аэрофлот". В 2019 г. аэропорт обслужил 49,9 млн человек (+10%). Контролирующим акционером МАШ является ООО "Шереметьево холдинг" (66,06%): компания принадлежит кипрской TPS Avia Holding, в которой 65,22% у траста, действующего в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% — у Аркадия Ротенберга. Росимущество владеет 30,46% аэропорта. Еще 2,43% — у "Аэрофлота", 1,05%, — у ООО "ВЭБ Капитала".