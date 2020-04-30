Ранее сообщалось, что данное ограничение будет действовать с 18 марта по 1 мая.

Согласно распоряжению правительства, опубликованному в четверг на официальном портале правовой информации, в исходный документ внесены изменения. В соответствии с ними из ранее подписанного распоряжения исключаются слова "до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020". Таким образом, в документе теперь нет информации о том, когда запрет будет снят.

Кроме того, Новым распоряжением уточняется, что запрет не будет распространяться на участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и челнов семей. Также это касается лиц, участвующих в проведении наладки и технического обслуживания оборудования иностранного производства.

Согласно документу временное ограничение движения через пункты пропуска на границе РФ, которое действует с 30 марта, не распространяется на "граждан РФ, имеющих также иное гражданство либо вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, для однократного выезда из РФ к месту постоянного проживания".

Накануне премьер РФ Михаил Мишустин сообщил о продлении ограничения на въезд иностранцев в Россию до стабилизации ситуации с коронавирусом.

"До 30 апреля включительно для иностранных граждан действует ограничение на въезд в нашу страну. Я подписал распоряжение правительства о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится", — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Тем не менее, он добавил, что "для некоторых категорий иностранных граждан ограничения на въезд будут отменены". В том числе это касается специалистов, которые ведут наладку и техническое обслуживание импортного оборудования. Мера должна снизить негативное влияние ограничений на деятельность российской промышленности, включая те, которые производят оборудование для борьбы с коронавирусом.

Глава правительства подчеркнул, что пока нельзя назвать точной даты отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, в том числе по пересечению границы РФ.