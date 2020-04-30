"В Польше было принято решение о продлении ограничений по пересечению государственной границы для иностранцев до 13 мая", — отметили в ГПК.

В ведомстве напомнили, что по-прежнему в страну могут въехать иностранцы, которые являются супругами или детьми граждан Польши, или находятся под их опекой, иностранные граждане с картой поляка, также иностранцы, имеющие право постоянного или временного пребывания на территории Польши, дипломаты и члены их семей.

Ранее все страны-соседи Беларуси продлили сроки ограничений въезда. Так, в Литву запрещено въезжать иностранцам до 11 мая, в Латвию — до 12 мая, в Украину — до 11 мая, в Россию — до стабилизации ситуации с коронавирусом.