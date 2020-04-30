Boeing планировала производить примерно в два раза больше лайнеров 737 MAX до того, как регуляторы запретили их эксплуатацию в марте 2019 года в связи с двумя катастрофами.
Также компания сокращает объем производства самолетов Boeing 777.
Boeing планирует сократить 10% персонала. По состоянию на 1 января в компании работали 161 тыс. человек.
"Пандемия коронавируса наносит нашему бизнесу тяжелый удар, сказываясь на спросе со стороны авиакомпаний, непрерывности производства, а также стабильности цепи поставок", — сообщил главный исполнительный директор Boeing Дэвид Кэлхун в письме сотрудникам.
Европейский аэрокосмический концерн Airbus SE в начале апреля также принял решение о сокращении производства. Компания сообщила, что уменьшит выпуск самолетов на треть на фоне ограничения международных перелетов в связи с пандемией коронавируса.