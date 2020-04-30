Как предполагается, 66 рейсов будут осуществлены с Южной Кореей, 42 рейса — с Северной Америкой, 96 рейсов — с Европой.

Чиновник напомнил, что из-за коронавируса авиасообщение Китая с другими странами мира было серьезно нарушено. После 29 марта в Китай прибывало не более 20 международных авиарейсов в день, ежедневный пассажиропоток составлял от 2 тыс. до 3 тыс. человек.

С 29 апреля международные перевозки с Китаем возобновили 17 китайских и 25 иностранных авиакомпаний, Китай принимает рейсы из Японии, Южной Кореи, Северной Америки, Канады, Великобритании — всего из 39 стран мира.