Министр здравоохранения Туниса Абдель Рауф аш-Шариф объявил об открытии с 4 мая некоторых предприятий продовольственного и строительного секторов, а также о возобновлении работы половины госслужащих в местных учреждениях.

В то же время министр отметил, что ограничительные меры необходимо отменять постепенно.

"Тунис взял под контроль первую волну эпидемии, но мы не знаем о возможной второй волне", — предупредил он.

Общественный транспорт начнет частично функционировать со следующей недели. Также после 11 мая в Тунисе начнут открываться магазины одежды и торговые центры.

Режим национальной изоляции в Тунисе был введен 20 марта. За время эпидемии в стране было зафиксировано 975 случаев заражения COVID-19, а также 40 летальных исходов инфицированных пациентов.

В то же время, по данным Международного валютного фонда, в этом году на фоне нынешнего кризиса ожидается сокращение экономики Туниса на 4,3%.