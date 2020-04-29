"На основании решения Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции COVID-19 и в целях защиты жизни и здоровья граждан до 15 мая ограничить въезд в республику через пункты пропуска на абхазско-российской государственной границе всех категории граждан, запретить туристскую и экскурсионную деятельность, бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах и санаториях, проведение массовых мероприятий", — говорится в документе.

Также отмечается, что до 15 мая продлеваются каникулы для учащихся общеобразовательных школ.

В то же время согласно распоряжению с 1 мая предусматривается возобновление движения пригородного и городского общественного транспорта, работы продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в Сухуме и районах в соответствии с графиком и в порядке, определяемом главами администраций по согласованию с СЭС, но не более трех дней в неделю.

В Абхазии за все время зарегистрировано три случая заболевания коронавирусной болезнью. Двое зараженных выздоровели и выписаны из больницы, пожилая женщина скончалась.