"Правительство Тульской области продолжает работу по возвращению на родину жителей региона, оказавшихся за границей в период распространения коронавируса. На настоящий момент в РФ вернулись 15 туляков из США, Израиля, Непала, Кипра и Узбекистана. В ближайшее время ожидается прилет наших соотечественников из Мальдивской Республики и Великобритании", — говорится в сообщении.

Больше всего жителей Тульской области находится сейчас в Таиланде — около 50 человек.

Отмечается, что региональное правительство постоянно держит связь с туляками, находящимися за границей, дает им необходимые консультации, помогает зарегистрироваться на специальные рейсы, организуемые правительством РФ.

Совместно с Минкомсвязи РФ обрабатываются списки возвращающихся граждан. Представители правительства встречают всех прибывших в аэропортах и в сопровождении медиков доставляют в Тульскую область на автобусах тульских транспортных компаний, подчеркивается в сообщении.