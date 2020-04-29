«Впервые в истории сотрудники турагентств Германии вышли на митинги более чем в 40 городах страны. Их цель – привлечь внимание правительства ФРГ к нестабильной ситуации на туристическом рынке из-за коронавируса, поэтому они требуют от властей страны оказать финансовую поддержку для преодоления кризиса», — пишет издание.

Как отмечает портал, на улицы Берлина, Кобленца, Магдебурга, Дортмунда и других городов вышли от 10 до 50 представителей турагентского бизнеса. Жесткий регламент по числу митингующих обусловлен пандемией коронавируса. Между тем, в Ганновере местные власти разрешили митинг на 300 участников.

Поводом для общенациональных протестов послужила инициатива владельца турагентства в Дрездене Райнера Мертенса, который организовал митинг с требованием финансовой поддержки от правительства, запустив по улицам города 50 туравтобусов.

Как сообщает FVW, движение туристических агентств было организовано в группе Facebook Vorbereitung bundesweite Demo Reisebüros профессионалами турбизнеса Анке Мингерзан и Марион Тибурски.

«Сначала в группе было всего два представителя турагентств – это я и Анке. И мы хотели показать, что маленьким компаниям, не таким большим корпорациям как TUI, тоже очень нужна помощь государства. В течение короткого времени мы заметили, что число подписчиков растет, что эта проблема затронула многие туркомпании по всей стране», — приводит слова Тибурски портал.

По ее словам, митинги позволят достучаться до властей, поскольку небольшие турагентства чувствуют себя забытыми и выброшенными на обочину жизни по сравнению с крупными участниками турбизнеса – туроператорами и авиакомпаниями, которым правительство ФРГ уже оказывает финансовую помощь.