В свою очередь информированный источник уточнил "Интерфаксу", что ранее в аэропорт поступил анонимный звонок о якобы находившемся на борту вылетевшего из "Шереметьево" лайнера взрывном устройстве.

"Это та же ситуация, что уже неоднократно повторялась. Предположительно, ложный звонок, который поступил в аэропорт о минировании самолета. Как положено, будет проведен досмотр борта, багажа и пассажиров", — сказал собеседник агентства.

В аэропорту получить официальное подтверждение этой информации агентству не удалось.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Магнитогорска, рейс из Москвы выполняет авиакомпания "Аэрофлот".