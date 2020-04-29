"В связи с пандемией COVID-19 глобальный туризм и авиаперевозки оказались в тупиковой ситуации, и для туристических предприятий сейчас крайне важно сохранить международное присутствие и сформировать спрос на период восстановления рынка. В рамках "Программы маркетингового партнерства" с объемом финансирования в $20 млн STB покроет часть расходов на маркетинг и предоставит дополнительное финансирование компаниям, которые сотрудничают с туристическим сектором и способствуют созданию дополнительного маркетингового потенциала для индустрии", — сообщает совет по туризму.

Первый этап программы был запущен еще 1 апреля и коснулся отелей. На втором этапе STB увеличит размер оказываемой поддержки на покрытие маркетинговых расходов с 50% до 70% и распространит ее на туристические достопримечательности, принимающие агентства и MICE-сектор. Прием заявок на участие во второй фазе программы будет открыт в начале мая.

Как сообщает турофис, был также запущен "фонд контента" SG Stories, который покроет 90% расходов на проекты, которые популяризируют позитивный образ Сингапура. Кроме того, разработаны инструменты для ускорения цифровизации сектора туризма, а для повышения квалификации профессионалов турбизнеса будут проводиться онлайн-тренинги.

"Помощь получат и турагентства. Чтобы высвободить критически важный денежный поток в этот непростой период, с 8 апреля по 31 декабря 2020 года минимальные финансовые требования для турагентов будут сокращены на 90%. По финансовому году, закончившемуся 1 марта 2020 года и после этой даты, все турагенты могут предоставить отчетность, заверенную аудитором, вместо аудиторского заключения по финансовому году", — отметили в STB.

В общей сложности правительство Сингапура выделило более $60 млрд на помощь предприятиям и гражданам в связи с COVID-19.