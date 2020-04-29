Договоры залога заключены 22 апреля, дата исполнения обязательств — 16 ноября текущего года.

В залог переданы авиадвигатели CFM-56-5B4/P TURBO ENGINE и CFM-56-5BENGINE производства США. Также предметами залога стали автомашины Lexus, Mercedes-Benz, "КамАЗ", Ford Tranzit, экскаватор-погрузчик — всего 13 единиц.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.

Флот компании состоит из 48 самолетов производства Airbus (три А320neo, два A321neo, 23 А320, 15 А321 и пять А319), все они в операционном лизинге.