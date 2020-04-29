Руководитель группы, глава комитета Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов предложил вносить конкретные предложения по поддержке туристической и гостиничной отраслей. В ходе заседания участники встречи, представители общественных объединений в сфере туризма, ресторанного и гостиничного бизнеса, региональных властей, крупных гостиничных сетей, курортов и турфирм назвали необходимый для предприятий их сферы объем бюджетных инвестиций, а также перечисляли меры поддержки, которые они хотели бы получить от государства.

Председатель комиссии по гостиничному бизнесу ОПОРЫ РОССИИ Игорь Лаврик напомнил, что оплата коммунальных платежей идет авансом, и, если предприятие не оплачивает счета в течение пяти дней, его могут отключить. «На сегодня большое число гостиниц получают требования и претензии по отключению», — констатировал он. Он также заметил, что необходимо снижать НДС для гостиниц с 20 до 10%, так как «20% убивают бизнес».

О необходимости снижения НДС говорил и президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев. Он считает, что из-за ставки в размере 20% сроки окупаемости гостиничных проектов удлиняются, что приводит к уходу с российского рынка инвесторов. По словам эксперта, ставка НДС для гостиничного бизнеса в странах Европы не превышает 10%.

В свою очередь, заместитель председателя комитета по развитию туризма Петербурга Нана Гвичия сообщила, что сейчас невозможно решить проблему отсрочки коммунальных платежей для системообразующих предприятий, поскольку на региональном уровне этот вопрос не решается. «Хотели бы получить поддержку также на федеральном уровне при обсуждении вопроса оплаты коммунальных платежей для предприятий. К сожалению, на региональном уровне, не только в Петербурге, эти вопросы очень сложно решаемые», — добавила она.

Гвичия сообщила, что в туристической отрасли Петербурга мало предприятий МСП, а потому принятые в первом пакете правительством меры поддержки оказались не очень востребованными турбизнесом города. «Хочу подчеркнуть, что все неотложные меры поддержки бизнеса являются очень важными для всех регионов. На региональном уровне мы максимально используем первый пакет, и сейчас рассматриваем второй и третий пакеты господдержки, как для системообразующих предприятий, так и для МСП. Но то, на чем мы бы хотели сделать акцент: все меры, принятые на сегодняшний день, не очень эффективны даже для МСП, поскольку в туротрасли мало таких предприятий, и они их не используют», — подчеркнула эксперт.

Директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова рассказала, что падение доходов туротрасли в регионе только по итогам апреля составило 300 млрд. «88 гостиниц региона нуждаются в инвестициях в размере около 600 млрд рублей. Что касается преференций от государства, то необходимо снизить ставку НДС на три года с целью восстановления туротрасли, и урегулировать проблемы с кодами ОКВЭД и платежами по ЖКХ. Это зона высокого риска для предприятий, нужны субсидии с возможностью погашения», — добавила она.