"Мы очень рады, что два наших проекта в "Новом Иерусалиме" вошли в тройку самых посещаемых выставок. Оба эти проекта в общей сложности посетили более 200 тысяч посетителей", — приводит пресс-служба слова министра культуры региона Елены Харламовой.

Выставка "Шагал: между небом и землей" проходила в музее с ноября 2019 года по 8 марта 2020 года. Экспозиция включала 239 картин художника. Работы предоставили Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду, Музей Марка Шагала в Витебске, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Музей истории евреев в России, Национальный музей Марка Шагала в Ницце.

Выставка "Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья" объединила знаковые произведения из 11 подмосковных музеев и галерей, созданные самыми известными российскими художниками XVIII-XX веков.

"Сегодня мы активно готовимся к новому сезону, чтобы удивить и порадовать жителей Московской области актуальными выставочными проектами Эта работа сейчас чрезвычайно важна, так как музей в этом году отмечает свое 100-летие", — цитирует пресс-служба Харламову.