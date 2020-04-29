"Обстоятельства подтолкнули нас уйти в онлайн, но возможно, благодаря этому среди зрителей появятся люди, которые раньше не решались добраться до Воронежа или вообще о нас не знали", — говорится в сообщении.

"В этом году будут и новые выступления, и возможность попутешествовать вместе с нами в прошлое — увидеть ретроспективу косплей-шоу за всю его историю", — отмечают организаторы.

В рамках фестиваля пройдут традиционные косплей-шоу, концерт звезд российского аниме, семинары и лекции.

Всероссийский фестиваль японской анимации (VRNFEST) — это ежегодный фестиваль поклонников аниме, который проводится в Воронеже с 2000 года. В прошлом году в мероприятии приняли участие более 10 тыс. человек.