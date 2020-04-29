Пресс-служба напоминает, что ранее было приостановлено курсирование скоростного поезда "Стриж" N706/707.
Сохраняется курсирование одной пары скоростного поезда "Стриж" N704/705 отправлением из Москвы в 11:00 мск, прибытием в Нижний Новгород в 14:43 мск, отправлением из Нижнего Новгорода в 16:00 мск, прибытием в Москву в 19:48 мск.
Таким образом, на этом маршруте отменены четыре из пяти пар поездов "Стриж".
Билеты на отмененные поезда можно вернуть без удержания сборов и плат, отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что РЖД из-за снижения пассажиропотока с середины апреля отменили три из четырех пар "Ласточек" между Москвой и Нижним Новгородом. Продолжает курсировать одна пара поездов "Ласточка" N727/734.
Кроме того, с 13 апреля отменены отправлением с начальных станций поезда "Сапсан" Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород N771/772 и N757/758 (все "Сапсаны" на маршруте из Нижнего Новгорода — ИФ).