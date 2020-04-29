"Гостиницам под брендом Accor требуется 2,5 млрд рублей в месяц, чтобы платить зарплаты и коммуналку. Если этого нет, то пойдут увольнения. Гостиничный бизнес – это "длинные" деньги. Ежемесячные платежи по возвращению кредитов очень высоки, поэтому надо субсидировать возврат этих денег или приостановить платежи хотя бы на 6-8 месяцев", — сказал он на онлайн-заседании рабочей группы по туризму, гостиничному и ресторанному бизнесу комиссии Госдумы по мерам поддержки малого и среднего предпринимательства.

По словам эксперта, чтобы гостиничный и ресторанный бизнесы ожили, нужна шоковая терапия – налоговые льготы, в том числе по НДС. "Так, НДС в ближайшие несколько месяцев надо снизить до 5%, это позволит восстановить потоки. Потом можно постепенно поднимать НДС, для начала до 10%", — считает Деларофф.

По его мнению, ждать восстановления бизнеса в 2021 году не стоит.

"Гостиничный бизнес не восстановится в 2021 году, это займет 3-4 года. Поэтому надо рассматривать ситуацию в долгой перспективе, а не на год или два. У отельеров и рестораторов не хватает денег, им нужны отсрочки по налогам на землю, имущество, но не на месяцы, а на 2-3-4 года. И выплатить их нужно позволить постепенно, а не одномоментно. Так мы могли бы постепенно выкарабкаться из этой ямы. Сейчас 60% наших отелей закрыты, сотрудники в простое или неоплачиваемых отпусках", — сказал Деларофф.

Под брендами сети Accor в России работает 51 отель.

В свою очередь, генеральный директор "Курорта Красная Поляна" Андрей Круковский добавил, что сейчас принято постановление, которое позволяет отсрочить налоги на срок до 6 месяцев.

"Но по факту те деньги, которыми располагали компании на конец марта, направлены на выплату зарплат за март, а в мае – за апрель. После этого деньги на счетах большинства предприятий закончатся. Поэтому нам нужно понять, будут ли выделены субсидии в полном объеме, а не только в размере МРОТ", — сказал он. По его словам, без помощи государства предприятию будет трудно сохранить рабочие места для 2 тыс. человек.