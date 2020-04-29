В послании, в частности, говорится, что в Рязанской области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции действует режим повышенной готовности. Одной из мер ограничительного характера является минимизация передвижения жителей регионов РФ.

"Прошу вас обратиться к жителям вашего региона с просьбой воздержаться от поездок на территорию Рязанской области, а также обратить их внимание на то, что в связи с введением ограничительных мероприятий все приезжающие в Рязанскую область должны соблюдать режим самоизоляции на 14 дней", — написал Любимов.

По сообщению оперативной рабочей группы облправительства, все граждане, прибывающие в Рязанскую область из других регионов, должны обеспечить самоизоляцию на дому в течение 14 дней.

С 30 апреля все "карантинные посты", установленные на въезде в Рязанскую область, начнут работать круглосуточно и отслеживать передвижение гостей региона по камерам. Обладатели пропуска из других регионов также будут обязаны соблюдать режим самоизоляции. Проезд транзитного транспорта будет осуществляться по документам, предоставленным работодателем.

Рязанская область граничит с Московской, Тульской, Владимирской, Липецкой, Тамбовской, Нижегородской и Пензенской областями, а также с Мордовией.

По данным на среду, в регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 840 человек. Еще 40 положительных тестов находятся на подтверждении регионального Роспотребнадзора. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 880 человек.

Выздоровели 64 человека, 47 из них проходили стационарное лечение. У остальных болезнь протекала в легкой форме, они находились на домашнем карантине под постоянным наблюдением врачей. Больше всего заболевших в возрастной группе от 18 до 45 лет — 351 человек. Количество детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло до 71 человека.