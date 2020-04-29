"Да, безусловно, в этом году планируется проведение "Интермузея", он пройдет в режиме онлайн, участвовать будут у нас как федеральные, так и региональные музеи. Это будут огромные онлайн-экспозиции... "Интермузей", как проходил, так и будет проходить, только в онлайн-формате", — сказал Мудров на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что в следующем году фестиваль пройдет в привычном формате. Ранее сообщалось, что международный фестиваль "Интермузей-2020" отменен из-за коронавируса, Международный фестиваль "Интермузей-2020" должен был пройти с 27 мая по 31 мая 2020 года в центральном выставочном зале "Манеж". Основной темой фестиваля должно было стать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль "Интермузей" проводится с 1999 года.