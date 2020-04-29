"Мы понимаем, что если сейчас будем четко исполнять указы главы республики Крым, у нас будет хороший курортный сезон. Мы активно готовим наши пляжные зоны, санатории, отели, рестораны, кафе, набережную, активно проводим озеленение", — сказал Имгрунт, которого цитирует в среду отдел информполитики администрации Ялты.

Чиновник отметил, что решения о послаблении либо снятии ограничительных мер "принимаются в рамках полномочий" главы Крыма. "Мы просим с пониманием относиться к требованиям руководства страны и республики. Все ограничения направлены, прежде всего, на защиту здоровья наших жителей, и, чтобы курортный сезон успешно стартовал, мы должны выдержать эти испытания и оставаться дома", — отметил Имгрунт.

Ялта — популярный курорт на берегу Черного моря, на юге Крыма с населением порядка 80 тыс. человек. В турсезон там останавливаются сотни тысяч отдыхающих.

Ранее, на текущей неделе, власти самого известного курорта соседнего с Крымом Краснодарского края — Сочи — заявили, что приступили к проведению плановых мероприятий по подготовке города-курорта к летнему курортному сезону 2020 года.

"Режим карантина, безусловно, внес свои коррективы в части взаимодействия с сопутствующими сервисами и аутсорсинговыми партнерами. Тем не менее, каждый руководитель выстраивает сегодня работу таким образом, чтобы максимально быстро войти в режим функционирования после снятия всех ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса", — сказал заместитель начальника управления курортов и туризма администрации Сочи Сергей Доморат.