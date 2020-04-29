"Сегодня мы решили продлить предупреждение о заграничных туристических поездках по всему миру, от которых можно отказаться, до 14 июня включительно. Этого требует ситуация с пандемией COVID-19 по всему миру", — написал министр.

По его словам, во многих странах действуют ограничения на въезд. "Мы должны исходить из того, что пройдут еще целые недели, прежде чем ситуация у нас и в других странах нормализуется", — написал Маас.

Он напомнил, что Германия вывезла около 240 тысяч граждан из-за границы. "Провести такую акцию еще раз этим летом не получится", — указал Маас. При этом он не исключил, что после 14 июня можно будет снова путешествовать. "Но обещать этого никто не может", — добавил министр.

Согласно проведенному в ФРГ опросу, практически половина немцев — 48% — выступают против открытия границ внутри стран Евросоюза для летнего отдыха граждан. Эти респонденты полагают, что из-за ситуации с коронавирусом открывать границы не стоит. 20% опрошенных выступают за то, чтобы границы были открыты для въезда в отдельные страны ЕС, а 13% — за полное восстановление туризма этим летом. Вместе с тем 42% немцев заявили, что точно отказываются от отпуска этим летом. В то же время, 16% все еще рассматривают возможность куда-то поехать.