"Вчера я подписал указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года. Сегодня — после доработки цифровой платформы mos.ru — мы открываем сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу. Сделать это можно будет в упрощенном порядке. Спешить не нужно. Для вашего удобства все ранее оформленные рабочие пропуска будут действительны до 4 мая. Но если вы планируете ездить на работу с 5 по 11 мая, необходимо будет продлить цифровой пропуск. Сделать это можно в любой день — до 4 мая", — написал Собянин на своем личном сайте в среду.

Он уточнил, что порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок по личным целям остается прежним — их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности — ежедневно.

Действие пропускного режима для поездок по Москве было введено с 15 апреля, с 22 апреля в обязательном порядке в пропуске необходимо указывать госномер транспортного средства или транспортной электронной карты. Таким образом, производится автоматический контроль пропускного режима.