По данным заявителя, стоимость услуг Delivery Club и "Яндекс.Еда" по доставке продуктов питания из ресторанов и кафе составляет от 20% до 35% от стоимости заказа. При этом, по информации заявителя, агрегаторы в СМИ сообщали о скидках на свои услуги, однако фактически они не предоставляются.

"Заявитель указывает, что в настоящее время у ресторанов и кафе рентабельность упала до нуля, установленные названными компаниями цены являются монопольно высокими", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ресторатор считает, что цены на услуги агрегаторов необходимо снизить до 10% от стоимости заказа.

Челябинское УФАС России оценивает наличие "практики в данной сфере и полномочий по рассмотрению заявления, поскольку указанный рынок является федеральным".

Кроме того, ведомство намерено запросить у заявителя дополнительную информацию, подтверждающую изложенные факты, а также предлагает другим рестораторам сообщить о фактах нарушения агрегаторами антимонопольного законодательства.