"Все они проходят двухнедельный карантин и медицинское обследование. За все время коронавирусная инфекция выявлена у 12 прибывших в город-курорт из-за границы и различных регионов России", — отметил представитель ведомства.

По его словам, чаще COVID-19 выявляют в семьях. "Если заболели родители, то эта же инфекция выявляется и у детей. Поэтому в обсерваторе все находятся в изолированных блоках", — пояснил собеседник агентства.

При этом зараженных коронавирусом сразу отправляют специальным бортом "скорой помощи" в инфекционную больницу Сочи.

Между тем, постояльцы обсерватора из-за монотонного режима "завтрак — обед — ужин" придумывают себе различные развлечения. Одни — загорают на балконах, другие — облагораживают номера, занимаются спортом, производят обмен продуктами.

"Меняю шоколадку на кофе, салат из свежих овощей на зубную щетку, рис с морковкой на станок для бритья", — пишут в группе затворники.

Кроме того, они обмениваются лайфхаками. Так, не привыкшие к южному солнцу люди вешают на окна вместо штор простыни, прикрепляя их к карнизам зубочистками.

"Еще один лайфхак для любителей спорта: морские камни можно использовать вместо штанги, а палку от швабры для упражнений на растяжку", — советуют друг другу приезжие.

Также постояльцы обсерватора делятся советами, как не набрать лишний вес, один из них: "Надо бегать с первого на шестой этаж по 50 раз в день".

Как сообщалось, в Сочи, как и во всем Краснодарском крае, с 31 марта введен карантин. Всех прибывающих направляют на двухнедельную изоляцию в обсерватор.

На 29 апреля в Сочи коронавирусная инфекция выявлена у 122 человек, один из которых умер.