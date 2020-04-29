Как отмечается в техническом задании, информационная кампания должна быть направлена на привлечение внимания целевой аудитории к туристским дестинациям и объектам, находящимся в России, информирование целевой аудитории о туристских возможностях страны, формирование позитивного имиджа РФ как туристского направления и популяризацию внутреннего туризма.

«Исполнитель должен оказать услуги по проведению информационной кампании в социальной сети Instagram, включающую в себя подбор блогеров для участия в информационной кампании, подготовку контента, обеспечение размещения контента на страницах блогеров-участников информационной кампании», — отмечается в документе.

Конкурс пройдет 7 мая в форме электронного аукциона на сайте www.etp-ets.ru. Подавать заявки на участие можно до 6 мая.

Согласно условиям контракта, победитель аукциона должен провести рекламную кампанию в срок до 15 июля 2020 года.