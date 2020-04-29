"Запрет на воздушный и сухопутный въезд в страну / выезд из страны продлен до 31 мая, за исключением грузоперевозок и чартерных рейсов", — говорится в сообщении ведомства.

В документе подчеркивается, что решение было принято для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории Азербайджана. По последним данным, в Азербайджане 1717 подтвержденных случаев заражения COVID-19, скончались 22 человека с коронавирусом, вылечились 1221 человек. В настоящее время в больницах специального режима на лечении находятся 474 человека.