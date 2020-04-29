"Деятельность зоопарков отнесена к перечню отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Выделяемые средства будут доведены в ближайшие дни", — цитирует пресс-служба и.о. министра культуры региона Юрия Зимнякова.

Финансовая помощь в размере 10 млн рублей также будет оказана Центру океанографии и морской биологии "Дельфиния".

Как сообщалось, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории региона Новосибирский зоопарк был закрыт для посетителей 28 марта.

Новосибирский зоопарк — один из крупнейших в России. Занимает площадь 65 га, в нем содержится около 11 тыс. особей 770 видов. Более 350 видов занесены в Международную красную книгу. Около 180 видов внесено в Красную книгу России и региональные Красные книги.