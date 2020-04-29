С 29 апреля по 31 мая 2020 года терминал аэропорта будет открыт с 05:00 до 23:00, в остальное время аэровокзал закрыт.

В связи с ограничениями международного сообщения и снижением внутренних перелетов сокращенный режим работы аэропорта продлится до конца мая. Аэродром аэропорта Владивосток, как стратегически важный объект, продолжит работу в круглосуточном режиме, уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что аэропорт в январе-марте 2020 года обслужил 515 тыс. пассажиров, что на 15,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. На внутренних авиалиниях было обслужено 307 тыс. человек (сокращение на 1%), международных — 208 тыс. человек (сокращение на 30,2%).

В течение нескольких лет пассажиропоток аэропорта Владивостока демонстрировал только положительную динамику. Так, в 2019 году было обслужено 3,08 млн пассажиров, что на 17% превысило показатель 2018 года.

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний.

Консорциум инвесторов в составе группы "Базовый элемент" Олега Дерипаски, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International в феврале 2017 года закрыл сделку по приобретению 52,16% акций АО "МАВ" и 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток", владеющего и управляющего зданием терминала аэропорта Владивостока. Продавцом выступило АО "Международный аэропорт Шереметьево".