«Эксперты Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) совместно с Ассоциацией малых отелей Крыма сформировали предложения по поэтапному восстановлению работы объектов гостеприимства. Мы предлагаем постепенный ввод работы отелей и ресторанов сразу после майских праздников, а уже в первые дни лета – открывать кинотеатры, театры, цирки, зоопарки и досуговые центры с ограничениями по вместимости и рассадке посетителей, — сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в ОСИГ.

ОСИГ предлагает уже с 12 мая разрешить открытие гостиниц и гостевых домов с загрузкой не более 50% с соблюдением всех норм и требований, с предоставлением питания по системе «обслуживания в номере», самостоятельного питания и/или обслуживания в ресторанах с открытыми террасами.

«Кроме этого эксперты считают важным проработать вариант бесплатной сертификации или электронной кодификации средств размещения на эпидемиологическую безопасность. А также провести бесплатные обучающие семинары на базе центров занятости с участием эпидемиологов для сотрудников средств размещения, которые планируют открыться уже в ближайшее время», — добавили в ОСИГ.

С 1 июня при отсутствии распространения вирусной инфекции в субъекте РФ представители турсообщества предлагают разрешить работу 100% гостиниц.

В Ассоциации малых отелей Крыма, в свою очередь, предлагают предусмотреть 14-дневный карантин и проведение анализов на выявление коронавируса у сезонного персонала гостиниц для допуска на работу.

Кроме того, эксперты предлагают разрешить проведение мероприятий в объектах общественного питания (свадьбы, дни рождения, поминальные трапезы и прочее) численностью до 10 человек в закрытом помещении и до 50 человек на открытых площадках и оставить в силе разрешение на работу объектов на вынос и с доставкой на дом/по месту работы.