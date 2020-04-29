Фото: instagram.com

"Пассажиров встретят стюардессы и стюарды, одетые в красные комбинезоны. На лице у них будут медицинские маски и защитные козырьки. Это поможет и пассажирам, и бортпроводникам оставаться в безопасности во время пандемии коронавируса", — пишет газета.

Как отмечает издание, новую униформу помог разработать модельер Пуэй Киньонес из Лос-Анджелеса. Ее обязаны носить бортпроводники как внутренних, так и международных рейсов. Внешне она напоминает комбинезоны пилотов "Формулы-1". При этом классическая форма стюардесс AirAsia – красные юбка и пиджак.

В марте из-за коронавируса AirAsia прекратила все рейсы, кроме эвакуационных. Некоторые внутренние полеты авиакомпания планирует возобновить 29 апреля. Затем, при условии одобрения властями, полеты начнутся в Таиланд (1 мая), Индию (4 мая), Индонезию (7 мая) и на Филиппины (16 мая). Дата возобновления рейсов в Европу и другие дальние страны пока не известна.