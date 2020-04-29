"В связи с ухудшением экономической ситуации, вызванным профилактикой распространения коронавирусной инфекции, 1,5 млн рублей из средств резервного фонда будет выделено на субсидию зоопаркам "Мишутка" и "Лимпопо" на приобретение кормов для животных", — говорится в сообщении.

Кроме того, 2 млн рублей из резервного фонда будет выделено муниципальному предприятию "Автозаводский парк" на выплату зарплаты.

Ранее сообщалось, что в середине апреля крупнейший в Нижнем Новгороде частный зоопарк "Лимпопо", в котором содержится около 1,5 тыс. животных, обратился к неравнодушным гражданам с просьбой о помощи, подчеркивая, что ситуация с содержанием питомцев в зоопарке "близка к критической". За один вечер нижегородцы собрали около 300 тыс. рублей.

Старейший нижегородский зоопарк "Мишутка" был закрыт в прошлом году в связи с тем, что на территории парка, где он находится, запрещена деятельность по ведению ботанических садов, зоопарков, государственных заповедников и национальных парков. В связи с этим "Мишутка" в настоящее время передает животных в другие зоопарки и заповедники России.