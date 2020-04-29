"Курортная набережная, излюбленная прогулочная зона, действительно закрыта на всем протяжении впервые за всю историю существования. Мера вынужденная и временная, на период ограничительных мер по коронавирусу", — сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что открытие прогулочной зоны будет всецело зависеть от обстановки после 11 мая, на основе согласованного с региональными властями и Роспотребнадзором плана по ослаблению карантинных мероприятий.

"В дни карантина в Геленджике продолжает действовать режим "беспропускного окна" — с 9:00 до 16:00. Этот время предназначено не для прогулок, а для решения личных и семейных вопросов", — подчеркнул собеседник агентства.

Набережная в Геленджике — главная курортная достопримечательность, которую посещают все отдыхающие. Она тянется более чем на 8 км вдоль Геленджикской бухты от Тонкого мыса до Толстого мыса. Набережная выложена брусчаткой, отгорожена от прибрежной полосы и пляжей белыми балюстрадами в античном стиле, украшена цветочными клумбами и скульптурами.