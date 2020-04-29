"Как известно, в эти дни в аэропорту "Храброво" действует режим обязательного 14-дневного карантина для людей, прибывающих из других регионов. Местные жители проходят его дома, а приезжие — в обсерваторе. Окончательного решения о его продлении пока нет. Однако губернатор Антон Алиханов, отвечая на соответствующий вопрос в социальной сети, написал, что карантин "планируем продлить до 1 июня". И соответствующий документ должен будет появиться в ближайшее время", — рассказали в штабе.

Как сообщалось, в Калининградской области режим самоизоляции продлен до 12 мая включительно. Он предполагает ношение масок, передвижение по пропускам, запрет на посещение курортных городов и другие ограничения. При этом некоторые послабления касаются работы непродовольственных магазинов и точек бытового обслуживания, исключая парикмахерские и салоны красоты.

В Калининградской области по состоянию на 29 апреля выявлено 326 случаев заражения (73 человека выздоровели), умерли 3, обследовано на COVID-19 нарастающим итогом 17 130 человек, из них остаются под медицинским наблюдением 2 172 человека, в том числе 163 в условиях обсерватора.