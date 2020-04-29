Эти респонденты полагают, что из-за ситуации с коронавирусом открывать границы не стоит.

Однако 20% опрошенных выступают за то, чтобы границы были открыты для въезда в отдельные страны Евросоюза, а 13% — за полное восстановление туризма этим летом.

Вместе с тем, 42% немцев заявили, что точно отказываются от отпуска этим летом. В то же время, 16% все еще рассматривают возможность куда-то поехать.

В апреле председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что с бронированием летного отдыха европейцам пока лучше подождать. По ее словам, прогнозы на июль и августа пока делать сложно.