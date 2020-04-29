"Причиной пожара послужил так называемый человеческий фактор. Недалеко от очага возгорания по реке Иркут сплавлялась группа туристов. Как установили специалисты, пожар мог возникнуть по вине одного из мужчин, выбросившего окурок в сухую растительность", — сообщила в среду пресс-служба Главного управления МВД пор региону.

В свою очередь пресс-служба Главного управления МЧС по региону информирует, что лесной пожар возник в урочище "Ондрино-Большой порог" на левом берегу Иркута, где было найдено старое кострище. Огонь от него поднялся по склону горы и ушел в лес.

Сотрудники МЧС установили, что 24 апреля, за три дня до пожара, по Иркуту от дома отдыха в деревне Быстрой сплавлялись двое мужчин и женщина на двух резиновых лодках. Вскоре они были задержаны.

"Семейная пара и их друг рассказали, что действительно ненадолго останавливались на берегу в том месте, откуда позже начался пожар. Покидая берег, один из мужчин бросил окурок в сторону старого обложенного камнями кострища, где оставались сухие ветки и трава. Заметив, что трава загорелась, люди залили место горения водой и отправились дальше", — говорится в сообщении.

В настоящее время в отношении нарушителей составлен административный протокол по ст.8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах). Если экспертиза подтвердит, что пожар возник от брошенного окурка, и будет установлен ущерб лесному фонду, в отношении виновного туриста возбудят уголовное дело.