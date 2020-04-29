Как следует из данных Flightradar24, самолет Boeing-777 выполняющий рейс SU103 совершил посадку в "Шереметьево" терминал F несколько минут назад.

Среди пассажиров первая группа из 19 школьников, обучавшихся в США по программам обмена, а также около 70 больных и пожилых людей.

"Мы проводили 19 школьников. Все они успешно добрались до Нью-Йорка, прошли регистрацию. Мы встречали их в разных аэропортах и терминалах, кому-то предоставили ночлег", — заявил "Интерфаксу" президент общественной организации "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан.

По его словам, удалось также посадить на рейс всех нуждающихся в экстренной эвакуации — пожилых людей, больных, в том числе которым требуется срочная медицинская помощь.

Между тем посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил накануне "Интерфаксу", что рейс в Москву из Нью-Йорка "формировался непросто".

"Мы сделали акцент на гуманитарном характере списка пассажиров, в число которых входят пожилые люди, находящиеся на реабилитации после операции, и, разумеется, наши школьники, которые оказались здесь в рамках неких учебных программ. Мы пытаемся собрать российских детей, попавших в трудную ситуацию в США из 15 штатов", — сказал он.

При этом Антонов подчеркнул, что, "к сожалению, с рейсом не полностью будет решена проблема возвращения российских детей из США".

"Нам еще предстоит большая работа по выяснению точного количества застрявших здесь школьников, их имен и контактов", — заявил он.

Boeing 777-300 "Аэрофлота" имеет компоновку из 324 кресел в эконом, а также 48 в комфорт и 30 — в бизнес классе.

Рейс SU103 Нью-Йорк- Москва авиакомпании "Аэрофлот" вылетел вовремя в 19:20 по местному времени (29 апреля, 02:20 мск), сообщается на сайте аэропорта имени Джона Кеннеди.

Это уже третий по счету вывозной рейс из США в Россию: 7 и 14 апреля "Аэрофлот" уже выполнил рейсы в США за российскими гражданами. В этот раз на борт смогли попасть жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.