"С целью ограничить поток приезжих на полуостров на эти 12 выходных дней, мы приняли решение, что все приезжие, не имеющие крымской прописки, собственности, где они могли бы находиться, будут помещены в обсерватор на две недели", — сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по COVID-19 в среду.

Он пояснил, что все приезжие будут получать уведомления о помещении в обсерватор в аэропорту, на Крымском мосту и на вокзалах.

"Если в течение нескольких часов человек в обсерватор не прибыл, на машину будет распространена ориентировка для задержания. Будут меры, как при объявлении в розыск. Если выяснится, что человек был заболевший, возбуждаем уголовное дело", — добавил Аксенов.

На Крымском полуострове с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. По указу главы Крыма, запрет на выход из дома, за исключением некоторых случаев, начал действовать в республике 3 апреля.

Ночью 2 апреля на Крымском мосту установили блокпост для контроля въезжающих, всем измеряют температуру, собирают личные данные. В регионе ограничено автобусное сообщение между городами и движение поездов, запрещено далеко ездить на личном транспорте без спецсправки.

Диагноз "коронавирус" подтвержден у 89 жителей республики, 31 из них уже выздоровел.