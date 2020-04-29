Розничным магазинам разрешено работать с 11:00 до 21:00, оптовым точкам — с 10:00 до 17:00.

Продавцам предписали строго соблюдать санитарные меры и проводить дезинфекцию. На работу разрешено выйти только 30% сотрудников каждого отельного магазина.

В минувшее воскресенье в Дубае начали ослаблять ограничительные меры в некоторых районах, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Открыты салоны красоты, кафе и рестораны, а также торговые центра.

За время пандемии коронавируса в ОАЭ зарегистрировали более 11,3 тыс. случаев заражения, около 90 человек скончалось.