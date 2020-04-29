"В связи со снижением спроса на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации РЖД продляет действие временного графика курсирования высокоскоростных поездов "Сапсан" на период майских праздников", — говорится в сообщении.

С 1 по 10 мая между Москвой и Санкт-Петербургом ежедневно будут курсировать по 4 пары поездов "Сапсан" (8 рейсов) в утренние и вечерние часы. 30 апреля и 11 мая количество рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом будет увеличено до четырнадцати в день (7 пар).

Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно вернуть без взимания дополнительных плат и сборов в течение полугода. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обратиться в любую ж/д кассу на территории государства приобретения билета. Электронные билеты пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.