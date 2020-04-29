Кроме того, ограничительные мероприятия начали действовать на въезде в райцентр Долгоруково, где были выявлены сразу несколько случаев заболевания коронавирусом. Здесь установлены контрольно-пропускные пункты, где въезжающим измеряется температура и выдаются рекомендации о необходимости соблюдать режим самоизоляции.
При этом в Лебедяни, где подобные меры действовали с 21 апреля, накануне было снято дежурство на контрольно-пропускных пунктах, однако пропускной режим в городе по-прежнему действует.
Калужская область продлевает режим самоизоляции и водит строгий масочный режим до конца нерабочих дней, сообщила пресс-служба правительства региона.
Жители области должны находиться только в масках в общественных местах, общественном транспорте и магазинах. Контролировать соблюдение масочного режима должны сотрудники регионального управления МВД.
"Маска существенно снижается риск заболевания. На территории региона маски есть в достаточном количестве. В настоящее время введение масочного режима подготовлено и оправдано", — приводит пресс-служба слова врио губернатора региона Владислава Шапши.
При этом в регионе разрешили возобновить работу мастерским по ремонту обуви и бытовой техники, а также точкам, торгующим рассадой и посадочным материалом, чтобы жители области могу купить его перед поездкой на дачу.
Шапша также на своей странице в соцсети заявил, что в области разрешено возобновить работу парикмахерским при условии соблюдения всех мер санитарной безопасности.
Тамбовская область обязала перевозчиков обеспечить процесс перевозки с учетом соблюдения пассажирами требования по социальному дистанцированию.
В торговой сфере власти ограничили работу магазинов, центров, супермаркетов, площадь которых превышает 1,5 тыс. кв. метров.