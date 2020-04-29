Так, администрация Липецкой области рекомендует иметь справку об отсутствии диагноза COVID-19 всем прибывающим в регион или проезжающим по его территории.

Кроме того, ограничительные мероприятия начали действовать на въезде в райцентр Долгоруково, где были выявлены сразу несколько случаев заболевания коронавирусом. Здесь установлены контрольно-пропускные пункты, где въезжающим измеряется температура и выдаются рекомендации о необходимости соблюдать режим самоизоляции.

При этом в Лебедяни, где подобные меры действовали с 21 апреля, накануне было снято дежурство на контрольно-пропускных пунктах, однако пропускной режим в городе по-прежнему действует.

Калужская область продлевает режим самоизоляции и водит строгий масочный режим до конца нерабочих дней, сообщила пресс-служба правительства региона.

Жители области должны находиться только в масках в общественных местах, общественном транспорте и магазинах. Контролировать соблюдение масочного режима должны сотрудники регионального управления МВД.

"Маска существенно снижается риск заболевания. На территории региона маски есть в достаточном количестве. В настоящее время введение масочного режима подготовлено и оправдано", — приводит пресс-служба слова врио губернатора региона Владислава Шапши.

При этом в регионе разрешили возобновить работу мастерским по ремонту обуви и бытовой техники, а также точкам, торгующим рассадой и посадочным материалом, чтобы жители области могу купить его перед поездкой на дачу.

Шапша также на своей странице в соцсети заявил, что в области разрешено возобновить работу парикмахерским при условии соблюдения всех мер санитарной безопасности.

Тамбовская область обязала перевозчиков обеспечить процесс перевозки с учетом соблюдения пассажирами требования по социальному дистанцированию.

В торговой сфере власти ограничили работу магазинов, центров, супермаркетов, площадь которых превышает 1,5 тыс. кв. метров.