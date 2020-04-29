"Сложившаяся в Хабаровском крае эпидемиологическая обстановка и поступающие в этой связи обращения глав муниципальных районов и жителей региона внесли коррективы в расписание регулярных рейсов КГУП "Хабаровские Авиалинии", — говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, в авиакомпанию обратились главы Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов. На основании этих обращений было принято решение о сокращении ряда рейсов.

Так, отменены авиарейсы по маршруту Хабаровск-Аян, запланированные на 1, 4, и 25 мая.

Также отменены рейсы из Хабаровска в Нелькан на 29 апреля и на 6, 20, 27 мая.

До 14 мая рейсы Хабаровск-Чумикан и Хабаровск-Николаевск-на-Амуре-Чумикан будут выполняться один раз в неделю — 30 апреля, 7 и 14 мая.

"Тем пассажирам, которые приобрели авиабилеты на отмененные рейсы, будет произведен перенос даты вылета", — сказано в сообщении.

По данным краевого Минздрава, на 28 апреля в регионе зарегистрировано 467 пациентов с COVID-19. Пять человек умерли. Случаи заражения официально подтверждены в девяти районах края: Николаевском, Ульчском, Комсомольском, Ванинском, Советско-Гаванском, Бикинском, Хабаровском, Верхнебуреинском и районе имени Лазо, а также в двух городах — Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.