Всего в мире, по данным университета, на утро среды насчитывалось 3 млн 116 тыс. 992 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 75 тыс. 475 случаев заражения.

Полностью излечились 929 тыс. человек.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США — 1 млн 012 тыс. 583 (58 тыс. 355 скончавшихся), Испании — 232 тыс. 128 (23 тыс. 822), Италии — 201 тыс. 505 (27 тыс. 359), Франции — 169 тыс. 053 (23 тыс. 660), Великобритании — 162 тыс. 350 (21 тыс. 678), Германии — 159 тыс. 912 (6 тыс. 134), Турции — 114 тыс. 653 (2 тыс. 992).

В России, по оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 10:50 вторника выявлено 93 тыс. 558 больных и 867 случаев летального исхода, выздоровели 8 тыс. 456 человек. По общему числу инфицированных Россия поднялась с девятого на восьмое место в мире.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран.